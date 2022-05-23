Нардеп Нестор Шуфрич повернувся в Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Синиця Олександр / УНІАН
Депутат Верховної Ради групи «Платформа за життя та мир» Нестор Шуфрич повернувся в Україну.
Про це він повідомив у коментарі «Радіо Свобода» у понеділок, 23 травня.
Шуфрич передав редакції фото на тлі національного прапора на одному із прикордонних контрольних пунктів
- 16 травня стало відомо, що Нестор Шуфрич виїхав з України до Угорщини — у нього троє малолітніх дітей, а одному з них потрібна була «термінова лікарська консультація». Повернутись він обіцяв 23 травня.