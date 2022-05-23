Видання «Проект» встановило імена 166 російських командирів вторгнення в Україну. І виявило, що тут воюють миротворці

Новини

Російське видання «Проект» випустило «путівник» з української війни, у ньому визначені понад 150 підрозділів російської армії, які беруть участь у війні, та встановлені особи 166 командирів вторгнення.

База з іменами командирів та підрозділами, що беруть участь у війні, тут. До неї увійшли командири бригад, полків, дивізій, армій, а також вищі чиновники міноборони та генштабу. Журналісти зʼясували, скільки з них повʼязані з Україною, виявили у офіцерів «величезну» кількість боргів та штрафів за порушення на дорогах, зʼясували, скільки вони заробляють, дізналися їхній середній вік та рівень освіти.

«Проект» пише, що у війні беруть участь усі здатні йти в наступ підрозділи російських збройних сил: всі сухопутні армії, всі наступальні сили повітряного десанту, всі зʼєднання розвідки, морська піхота всіх чотирьох флотів, самохідна артилерія, бомбардувальна, штурмова та винищувальна авіація.

Ба більше, на війну відправили 15 Олександрійську мотострілецьку бригаду з селища Рощинського Самарської області. Ця бригада є єдиним миротворчим зʼєднанням у країні, яке росія може спрямовувати для вирішення міжнародних конфліктів під егідою ООН.