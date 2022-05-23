Зеленський підписав закон про конфіскацію активів осіб, які підтримують війну проти України

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію активів, власники яких підтримують агресію росії проти України, інформує ОП.

Цей закон дозволить «швидко й ефективно наповнити український бюджет коштом ворогів», а Мінʼюст займатиметься розшуком активів юр та фізосіб, які визначені у рішеннях РНБО.

Майно «ворогів» вилучатимуть за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).