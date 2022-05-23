Бійці ЗСУ знищили підрозділ псковських десантників

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Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Львівські десантники знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил рф.

Про це інформує Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

В особистих документах одного зі знищених загарбників — старшого лейтенанта Романа Локоткова — зазначено, що він проходить військову службу у 728 окремому батальйоні звʼязку 76 десантно-штурмової дивізії.