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За 89 днів війни ЗСУ ліквідували 29 200 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

За 89 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 29 200 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.