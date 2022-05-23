За 89 днів війни ЗСУ ліквідували 29 200 російських військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
За 89 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 29 200 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.
- 1 293 танки;
- 3 166 бойових броньованих машин;
- 604 артилерійських системи;
- 201 реактивна система залпового вогню;
- 93 засоби ППО;
- 204 літаки;
- 170 гелікоптерів;
- 476 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 110 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 206 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 43 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.