Бельгія першою у світі запровадила карантин через мавпячу віспу

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Немеш Янош / УНІАН

Бельгія стала першою країною у світі, яка запровадила карантин для хворих на мавпячу віспу.

Про це пише Politico.

Для хворих на віспу вводиться обов’язковий 21-денний карантин. При цьому, хворим не потрібно самоізолюватися, але слід бути пильними, особливо якщо вони контактують з уразливими людьми.

У суботу Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що було 92 підтверджених випадки в 12 різних країнах, 28 підозрюваних випадків досліджуються. Випадки віспи мавп підтверджені у Великій Британії, Португалії, Швеції, Італії, Іспанії, Франції, Бельгії, Німеччині, США, Канаді та Австралії.