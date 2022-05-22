Бельгія першою у світі запровадила карантин через мавпячу віспу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Немеш Янош / УНІАН
Бельгія стала першою країною у світі, яка запровадила карантин для хворих на мавпячу віспу.
Про це пише Politico.
Для хворих на віспу вводиться обов’язковий 21-денний карантин. При цьому, хворим не потрібно самоізолюватися, але слід бути пильними, особливо якщо вони контактують з уразливими людьми.
У суботу Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що було 92 підтверджених випадки в 12 різних країнах, 28 підозрюваних випадків досліджуються. Випадки віспи мавп підтверджені у Великій Британії, Португалії, Швеції, Італії, Іспанії, Франції, Бельгії, Німеччині, США, Канаді та Австралії.
- Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що в Україні випадків захворювання на мавпячу віспу поки не зафіксовано.