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Вечірнє зведення Генштабу: ворог знизив активність на деяких напрямках у Донецькій області

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18:00: