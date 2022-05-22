Отримати посвідчення водія відтепер можна у будь-якому місті України, незалежно від місця навчання

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Victor Xok / Unsplash

Отримати посвідчення водія відтепер можна у будь-якому сервісному центрі МВС в Україні, незалежно від місця навчання.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Головний сервісний центр МВС змінив правила отримання водійського посвідчення. Відтепер скласти іспити, щоб отримати водійське посвідчення, можна в будь-якому центрі на території України, незважаючи на те, де ви проходили навчання. Також зміни торкнулися і теоретичної підготовки, а також свідоцтва для поїздки за кордон.