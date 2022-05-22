У війні з Україною армія росії втратила 29 050 військовослужбовців та 170 гелікоптерів
- Автор:
- Анна Холоднова
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93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook
Станом на 22 травня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 29 050 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російська армія втратила:
- 1 285 танків;
- 3 141 бойову броньовану машину;
- 599 артилерійських систем;
- 201 реактивну систему залпового вогню;
- 93 засоби протиповітряної оборони;
- 204 літаки;
- 170 гелікоптерів;
- 2 194 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 13 кораблів/катерів;
- 470 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 43 одиниці спеціальної техніки;
- 107 крилатих ракет.