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У війні з Україною армія росії втратила 29 050 військовослужбовців та 170 гелікоптерів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Станом на 22 травня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 29 050 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російська армія втратила: