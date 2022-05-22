У війні з Україною армія росії втратила 29 050 військовослужбовців та 170 гелікоптерів

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93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Станом на 22 травня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 29 050 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російська армія втратила: