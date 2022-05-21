Новини

В Україні загинули 28 850 російських військовослужбовців

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 21 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 28 850 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, втрати російських окупантів такі: