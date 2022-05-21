В Україні загинули 28 850 російських військовослужбовців
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 21 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 28 850 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, втрати російських окупантів такі:
- 1 278 танків;
- 3 116 бойових броньованих машин;
- 596 артилерійських систем;
- 201 реактивна система залпового вогню;
- 93 засоби протиповітряної оборони;
- 204 літаки;
- 169 гелікоптерів;
- 2 178 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 13 кораблів/катерів;
- 462 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 43 одиниці спеціальної техніки;
- 104 крилаті ракети.