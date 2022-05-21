Канада ввела нові санкції проти 14 росіян та додатково обмежила імпорт та еспорт з рф

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Міністерство закордонних справ Канади запровадило додаткові санкції проти росії.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Нові обмеження торкнуться 14 росіян. Серед них — російські олігархи, члени їхніх сімей та близьке оточення путіна.

«Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні володимира путіна в Україні і несуть відповідальність за біль і страждання народу України», — зазначають у канадському МЗС.

Крім того, Канада заборонила експорт предметів розкоші до росії, а також їхній імпорт. Відтепер до росії не можна експортувати, зокрема, алкогольні напої, тютюн, деякі текстильні вироби і спортивний одяг, взуття, одяг та аксесуари класу люкс, ювелірні вироби, посуд та предмети мистецтва. Канада також забороняє імпорт предметів розкоші з росії, зокрема, алкогольних напоїв, морепродуктів, риби та непромислових алмазів.

У 2021 році обіг цих товарів становив $75,7 мільйона.