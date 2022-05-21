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Ранкове зведення Генштабу: росіяни продовжують наступ на сході та тероризують мирних українців на тимчасово окупованих територіях

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію станом на 06:00: