Події 20 травня в огляді «Бабеля»: окупанти вивозять військових з «Азовсталі» до російських СІЗО, російська ракета вдарила по Харківської області

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Сьогодні вранці з території росії обстріляли з мінометів 120 калібру прикордонне село Сеньківка на Чернігівщині. Загалом зафіксували вісім прильотів, жертв немає. Війська росії наступають на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, в обласному центрі 12 загиблих, на Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. У Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше пʼять багатоповерхівок. Одну ракету випустили по обʼєкту інфраструктури в Лубенській громаді на Полтавщині. Російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій у Харківській області, поціливши в будівлю Палацу культури — семеро постраждалих, зокрема 11-річна дитина. Крім того, росіяни вдарили ракетою по Одещині та зруйнували пляжну вбиральню.

У Маріуполі із заводу «Азовсталь» росіяни вивезли до 1 700 українських військових. На території заводу залишається невідома кількість українських бійців. Постійний опір українців у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають відновитися, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати. Українських військовополонених, зокрема з «Азовсталі», етапують у СІЗО низки російських регіонів. Тим часом заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар (позивний «Калина») записав відеозвернення з території «Азовсталі». Він повідомив, що командування їхнього підрозділу перебуває біля заводу, триває певна операція, деталей він не може розповісти.

Сьогодні росіяни завершили розбирати завали та вивозити тіла загиблих з драматичного театру в Маріуполі. Техніку прибрано, зону відкрито, повідомив радник мера Петро Андрющенко. Тепер ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою у драматичному театрі. Загиблих поховали під номерами, без імен, у братській могилі в Мангуші. Крім того, за добу з Маріуполя до фільтраційного табору в селі Безіменне Новоазовського району окупанти доставили 416 маріупольців, зокрема 46 дітей. Звідти — після фільтрації — у росію депортували 512 людей.

В Енергодарі росіяни застосували силу до рятувальників, які вийшли на мітинг на підтримку викраденого начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна, повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов. Окупанти били людей та пошкодили пожежно-рятувальну техніку.

За сьогодні з Луганської області евакуювали ще 38 людей, з них 12 — діти. Виїхали люди з Білогорівки, Лисичанська та Сєвєродонецька.

На Тернопільщині побудують модульне містечко за системою RE:Ukraine. Тимчасове поселення на 5 500 мешканців зʼявиться під Збаражем. Містечко матиме розвинену інфраструктуру та передбачатиме робочі місця для переселенців. На території працюватимуть магазини, заклади харчування, дитсадки та початкова школа. Біля річки облаштують зону для відпочинку.

Сенат США проголосував за законопроєкт щодо допомоги Україні в розмірі $40 мільярдів. Президент США Джо Байден підпише його під час свого візиту до Південної Кореї. Візит до Кореї та Японії триватиме з 20 до 24 травня.

Європейська комісія надала Україні черговий транш макрофінансової допомоги — €600 мільйонів. Крім того, країни G7 домовилися виділити майже $20 мільярдів Україні на підтримку економіки. Міністри фінансів «Великої сімки» підтвердили свої наміри у спільному комюніке.

Канада запровадила санкції проти 14 російських олігархів, членів їхніх сімей та близького оточення путіна. Також уряд Канади забороняє експорт до росії цільових товарів класу «люкс», зокрема алкогольних напоїв, тютюну, деяких текстильних виробів і спортивного одягу, взуття, розкішного одягу й аксесуарів, ювелірних виробів, посуду та витворів мистецтва.

Німеччина передасть Україні перші 15 зенітних танків Gepard у липні, повідомляє речник Міноборони й уточнює, що танки повинні бути повністю введені в дію в Україні до середини липня. Наприкінці квітня Німеччина погодилася поставити Україні зенітні танки, а на початку травня Берлін заявив, що надасть Києву сім самохідних гаубиць.

Нідерландська компанія Prosus заявила, що виходить з російського бізнесу Avito. Раніше керівництво компанії вже робило схожі заяви, але цього разу йдеться вже про початок пошуку покупця акцій. Ще до війни Avito став майданчиком для розміщення заяв від міністерства оборони рф із закликом вступати до лав російської армії за контрактом. Крім того, на платформі розміщували оголошення про продаж майна, награбованого російськими військовими-мародерами в Бучі та Ірпені.