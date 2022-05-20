Boeing запустила до МКС безпілотну капсулу з манекеном Розі

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Boeing запустила космічний корабель Starliner із капсулою на борту, що призначена для перевезення астронавтів на Міжнародну космічну станцію та з неї. Це тестова місія без участі екіпажу.

Про це повідомляє CNN.

Дві попередні спроби запустити таку місію завершилися невдало. Третя місія під назвою Orbital Test Flight 2 стартувала вчора з Космічного центру Кеннеді у Флориді. На борту є деякі припаси для астронавтів, які вже перебувають на МКС, а також манекен у скафандрі, на ім’я Розі.