Boeing запустила до МКС безпілотну капсулу з манекеном Розі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Boeing запустила космічний корабель Starliner із капсулою на борту, що призначена для перевезення астронавтів на Міжнародну космічну станцію та з неї. Це тестова місія без участі екіпажу.
Про це повідомляє CNN.
Дві попередні спроби запустити таку місію завершилися невдало. Третя місія під назвою Orbital Test Flight 2 стартувала вчора з Космічного центру Кеннеді у Флориді. На борту є деякі припаси для астронавтів, які вже перебувають на МКС, а також манекен у скафандрі, на ім’я Розі.
- 8 квітня SpaceX успішно відправила на МКС першу туристичну місію, і 9 квітня космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно стикувався з Міжнародною космічною станцією.
- 26 квітня перша приватна космічна місія безпечно завершила двотижневу наукову місію до МКС і приводнилася в Атлантиці біля узбережжя Флориди. А уже 27 квітня SpaceX відправила на орбіту четверту місію астронавтів.