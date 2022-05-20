У війні проти України російська армія втратила 28 700 військовослужбовців та дві сотні реактивних систем залпового вогню
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Міністерства оборони України
Станом на 20 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 28 700 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати у техніці росіян наступні:
- 1 263 танки;
- 3 090 бойових броньованих машин;
- 596 артилерійських систем;
- 200 реактивних систем залпового вогню;
- 93 засоби протиповітряної оборони;
- 204 літаки;
- 168 гелікоптерів;
- 2 162 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 13 кораблів/катерів;
- 460 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 43 одиниці спеціальної техніки;
- 103 крилаті ракети.