У війні проти України російська армія втратила 28 700 військовослужбовців та дві сотні реактивних систем залпового вогню

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Пресслужба Міністерства оборони України

Станом на 20 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 28 700 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати у техніці росіян наступні: