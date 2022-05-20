Associated Press показало відео з нагрудної камери полоненого українського парамедика Юлії «Тайри» Паєвської
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- Анна Холоднова
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Associated Press оприлюднило відео з нагрудної камери українського парамедика Юлії Паєвської («Тайри»).
Юлії вдалося передати журналістам 256 гігабайт записів, які показують два тижні її життя на війні у блокадному Маріуполі. На той час Associated Press були останніми міжнародними журналістами у місті.
На відео «Тайра» лікує людей, зокрема поранених хлопчика та дівчинку. Хлопчика врятувати не вдається. Також українська парамедик надає допомогу й російським військовополоненим.
- 16 березня росіяни викрали Юлію Паєвську «Тайру» разом із водієм.
- Згодом російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили відео з Юлією. Де вона перебуває зараз, невідомо.