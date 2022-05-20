Японія витратить €2 мільйони, щоб убезпечити ядерні обʼєкти України
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- Анна Холоднова
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Петро Порошенко / Flickr
Японія передасть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) €2 мільйони на підтримку безпеки українських ядерних обʼєктів, які атаковані росією.
Як повідомляє Japan Today, про це сказав міністр закордонних справ Йосімаса Хаяші після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Хаяші заявив, що Японія фінансує «невідкладне відправлення експертів МАГАТЕ та необхідного обладнання» для українських об’єктів.
«Атаки росії на українські ядерні обʼєкти абсолютно неприпустимі. Японія, яка постраждала від ядерної аварії на Фукусімі, найрішучіше засуджує ці дії», — наголосив міністр.
Рафаель Гроссі повідомив, що найближчими тижнями МАГАТЕ планує направити ще одну місію з безпеки у Чорнобиль на запит українського уряду.
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