Газета The New York Times знайшла котрі «беззаперечні докази» звірств російських окупантів у Бучі

Розслідування американської газети The New York Times знайшло котрі беззаперечні докази звірств російських окупантів у Бучі. Так, газета аналізувала три відео, які отримало видання The Times.

Перше відео зняли камери відеоспостереження 4 березня. На ньому російські військові ведуть девʼятьох згорблених українських полонених (серед них був чоловік у характерній яскравій синій кофті), а російський солдат вказує їм йти праворуч. Газета наголошує, що це відео є найяскравішим доказом того, що ці люди перебували під вартою російських військ за кілька хвилин до страти.

Браузер не підтримує відео

Потім російські військові відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку захопили та перетворили на імпровізовану базу. Відео з дрону, зняте на день пізніше, 5 березня, є «першим візуальним доказом, що підтверджує свідчення очевидців». На ньому були показані трупи, що лежали на землі біля офісної будівлі на вулиці Яблунській, 144, а поряд з ними на сторожі стояли два російські солдати. Серед тіл виднівся спалах яскраво-синього кольору — чоловік у синій толстовці.

Браузер не підтримує відео

Росіяни стріляли в усіх, однак вижив тільки Іван Скиба — йому попали у бік і він увесь час удавав із себе мертвого, а потім, коли відійшов російський солдат, утік.

Верхній ряд зліва направо: Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий та Денис Руденко. Нижній ряд зліва направо: Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.

Хто ці чоловіки?

Російські окупанти увійшли у Бучу ще у лютому, потім вони перегрупувались і повернулись 3 березня. Тоді Іван Скиба та ще 5 військових-добровольців чергували на імпровізованому блокпосту. Попередивши по радіозвʼязку, що росіяни повернулися в Бучу і рухаються в їхньому напрямку, вони сховалися в будинку поруч із блокпостом разом із домовласником, 53-річним Валерієм Котенко. Пізніше до них приєдналися ще двоє бійців, Андрій Дворніков та Денис Руденко, чоловік у синій толстовці на відео. Поки девʼять чоловіків ховалися, вони писали повідомлення та дзвонили близьким. На ранок 4 березня вони зрозуміли, що втеча неможлива. Приблизно через годину російські солдати, які проводили обшук, знайшли чоловіків і під дулом пістолета вигнали з дому всіх. Солдати обшукали чоловіків на наявність татуювань, які могли б свідчити про військову приналежність, і змусили частину з них зняти зимові куртки та взуття. Потім їх і проводили на базу на вулиці Яблунській, 144.

Очевидці розповіли журналістам, що бачили цих чоловіків перед будівлею на колінах та з натягнутими на голови сорочками.