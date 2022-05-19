Вечірнє зведення Генштабу: росіяни зосередили основні зусилля на Донецькому напрямку, але успіху не мають
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на вечір 19 травня. Російські війська основні зусилля зосереджують на Донецькому напрямку, але успіху не мають.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.
Армія рф зосередила основні зусилля на Донецькому напрямку. Водночас кремль обстрілює прикордонні території Сумщини.
У районі Сєверодонецька та Авдіївки окупанти намагалися взяти територію штурмом, але зазнали невдачі та відійшли.
Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях не проведені. Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ.
На окупованій території російські військові продовжують проводити фільтраційні заходи та порушувати права людей.