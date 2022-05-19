Канцлер Німеччини Шольц запропонував створити фонд солідарності ЄС для відновлення України

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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував створити фонд солідарності для післявоєнної відбудови України.

Про це пише Reuters.

Шольц, виступаючи перед Бундестагом напередодні зустрічі глав країн-членів Євросоюзу, підтримав слова президента Франції, що вступ України до ЄС займе «роки», а тому зараз важливо зосередитися на негайній підтримці України.

«Відновлення зруйнованої інфраструктури та пожвавлення української економіки коштуватимуть мільярдів євро. Ми, як ЄС, маємо почати закладати основу для фонду солідарності, який фінансується за рахунок внесків ЄС та його партнерів», — додав він.