Парламент Канади одноголосно визнав геноцидом депортацію кримських татар

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Сувіров Олексій / УНІАН

Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання актом геноциду масову депортацію радянським режимом кримських татар у 1944 році.

Про це повідомила посол України у Канаді Юлія Ковалів.

Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День памʼяті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation (“Sürgünlik”) Memorial Day).

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Депортація кримських татар

11 травня 1944 року Йосиф Сталін особисто підписав постанову Державного комітету оборони про організацію депортації кримських татар. Операція з примусового виселення під контролем органів НКВС розпочалася рано-вранці 18 травня. Під депортацію потрапили всі — діти, жінки, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Людей вантажними автомобілями відвозили до залізничних станцій. Звідти їх одразу або через два-три дні відправляли у віддалені райони Середньої Азії, Уралу та Сибіру.

Основна фраза операції з депортації завершилася увечері 20 травня. Із Криму на схід відправили майже 70 ешелонів. За кілька тижнів, проведених у дорозі, померло близько восьми тисяч людей, здебільшого це були старі та діти. Кримських татар, що залишилися, виселили під час депортації з півострова вірмен, греків і болгар наприкінці червня того ж року. Двісті тисяч людей — цеприблизна кількість депортованих кримських татар, за неофіційними даними їх було вдвічі більше.

Після депортації кримських татар на півострів за наказом Сталіна відправили переселенців, насамперед із російської глибинки — Курської, Воронезької, Бєлгородської областей, Поволжя та північних регіонів.

Кримським татарам забороняли повертатися на півострів до 1989 року. Депортацію кримських татар визнали геноцидом Україна, Латвія, Литва та Канада. А от росія, як правонаступниця СРСР, не провела жодного розслідування цього злочину і не виплатила жодних компенсацій.