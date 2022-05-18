На Київщині вже виявили тіла 1 288 мирних жителів, убитих росіянами

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Стас Козлюк / «Бабель»

У Київській області станом на 18 травня виявили тіла 1 288 мирних жителів, убитих окупантами.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«На сьогодні є 1 288 тіл загиблих людей. Наголошую: цивільних! Більшість із них застрелили з автоматичної зброї», — сказав він. Нєбитов додав, що правоохоронці продовжують виявляти місця поховань убитих людей, обстежуючи територію, яка була окупована ворогом.