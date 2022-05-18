АЗС почали укладати угоди на поставки пального без державного регулювання цін. Скільки воно коштуватиме?

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Автозаправні станції України почали укладати перші угоди на поставки пального після того, як уряд призупинив державне регулювання цін.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня»

У розпорядженні видання опинився документ — пропозиція дистрибʼютора про постачання пального дрібним оптом. Журналісти опублікували перелік цін, за якими дистрибʼютор береться постачати продукцію:

Якщо брати ці ціни дрібного опту за орієнтир, то вони перевищать останні роздрібні ціни, які регулювала держава, на 50% і більше, зазначають у «Дзеркалі тижня».