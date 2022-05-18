Португалія передасть Україні ще 160 тонн військової допомоги

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Міністр оборони Хелена Каррейраш після засідання Ради закордонних справ ЄС у Брюсселі заявила, що Португалія відправить в Україну ще 160 тонн допомоги, яка включає, зокрема, військову техніку.

Про це повідомляє Euractiv.

Хелена Каррейраш наголосила, що Португалія та її союзники продовжать підтримувати Україну «наскільки це можливо», оголосивши, що країна незабаром надішле більше військової допомоги.

«Ми відправили близько 170 тонн летального та нелетального військового спорядження та інших матеріалів на першому етапі. Зараз ми готуємо нову партію — ще 160 тонн матеріалу, і я хотіла б підкреслити різноманітність нашої підтримки», — сказала вона.

Міністр підкреслив, що «мова не лише про військову техніку, а й про медичну та гуманітарну підтримку». Каррейраш також зазначила, що Португалія також може приймати українських біженців.