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У війні проти України росія втратила загиблими 28 300 військовослужбовців

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 18 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 28 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, втрати російських окупантів такі: