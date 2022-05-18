Австралія ввела санкції проти колишнього нардепа іллі киви, «вагнерівців» та білоруських оборонних підприємств

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Австралія опублікувала оновлений санкційний список. У ньому є екснардеп від ОПзЖ ілля кива, який переховується у росії.

Про це повідомляється на сайті міністра закордонних справ Австралії.

Окрім киви, під санкціями Австралії опинилися 11 осіб і 12 організацій, які розповсюджують російську пропаганду, зокрема цілеспрямовані фінансові санкції чекають на «ферми тролів» з рф. Також у списку — «приватна військова компанія Вагнера», яку де-факто називають приватною армією путіна і два білоруських оборонних підприємства, які виробляють військову техніку.

Потрапили під австралійські санкції також Олександр Чупрян, виконувач обов’язків міністра надзвичайних ситуацій рф, Сергій Корольов, перший заступник директора фсб росії; Микола Богдановський, перший заступник начальника генштабу збройних сил росії.

У список санкцій Австралія включила і «Російський імперський рух» — ультранаціоналістичне угруповання з рф, відоме своїми антисемітськими, анти-ЛГБТІК та антиукраїнськими поглядами.

Усього за підтримку війни росії проти України під санкціями Австралії опинилися уже 827 фізичних та 62 юридичні особи.