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Ранкове зведення Генштабу: російська армія наступає на Донецькому напрямку, ЗСУ знищили чотири крилаті ракети

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 06:00: