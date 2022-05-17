Слідчі встановили ще одного росіянина, підозрюваного у зґвалтуваннях під час окупації населених пунктів Київщини

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СБУ

Українські правоохоронці встановили особу ще одного російського військового, якого підозрюють у зґвалтуванні під час окупації одного із населених пунктів на Київщині.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Мова йде про 20-річного Булата Фассахова — радіотелефоніста гаубичного артилерійського дивізіону 30 окремої мотострілецької бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу зс рф. Київська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили і повідомили його про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

У березні 2022 року він разом і співслужбовцем увірвались до приватного будинку в селі Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім’єю, він її зґвалтував.

Вже за кілька днів воєнний злочин повторився. Цей же військовослужбовець зс рф разом із ще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством.

Венедіктова закликала всіх, хто впізнав підозрюваного чи має інформацію про причетність до інших воєнних злочинів або щодо його спільників — сповіщати на єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертатися до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.