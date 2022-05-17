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У війні з Україною росія втратила майже 28 тисяч військових та понад 200 літаків

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Генеральний штаб ЗСУ опублікував орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 17 травня:

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Лиманському та Запорізькому напрямках.