У війні з Україною росія втратила майже 28 тисяч військових та понад 200 літаків
- Автор:
- Олег Панфілович
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Генеральний штаб ЗСУ опублікував орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 17 травня:
- близько 27 900 військових;
- 1 235 танків;
- 3 009 бойових броньованих машин;
- 578 артилерійських систем;
- 198 ракетних систем залпового вогню;
- 90 засобів протиповітряної оборони;
- 201 літак;
- 167 гелікоптерів;
- 436 безпілотників;
- 97 крилатих ракет;
- 13 кораблів /катерів;
- 2 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 43 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Лиманському та Запорізькому напрямках.