У війні з Україною росія втратила майже 28 тисяч військових та понад 200 літаків

Новини

Генеральний штаб ЗСУ опублікував орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 17 травня:

близько 27 900 військових;

1 235 танків;

3 009 бойових броньованих машин;

578 артилерійських систем;

198 ракетних систем залпового вогню;

90 засобів протиповітряної оборони;

201 літак;

167 гелікоптерів;

436 безпілотників;

97 крилатих ракет;

13 кораблів /катерів;

2 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

43 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Лиманському та Запорізькому напрямках.