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Ранкове зведення Генштабу: Ворог обстріляв ракетами Одещину та намагається підняти десантний катер біля Зміїного

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Оперативна інформація від Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00: