Огляд подій 16 травня: ЗСУ вийшли на ділянку кордону з рф у Харківській області, росіяни напали на прикордонників на Сумщині

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі Державна прикордонна служба повідомила, що 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вийшов на ділянку державного кордону з рф у Харківській області. На Луганщині українські військові провели спецоперацію і підірвали захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб стримати наступ. Протягом доби Повітряні сили знищили 2 вертольоти, 7 безпілотників, 2 крилаті ракети та переправу окупантів через річку Інгулець. Під Одесою фахівці підривної команди ВМС ЗСУ знешкодили дві морські протикорабельні міни. Уночі кримські партизани пофарбували будівлю російської окупаційної адміністрації в Євпаторії в кольори державного прапора України.

Одещину атакували російські літаки стратегічної авіації. Попередньо, постраждали троє дорослих, важко поранено маленьку дитину. Ракети влучили в обʼєкт туристичної інфраструктури — зруйновано будівлі, спалахнула пожежа.

Уранці російські війська спробували прорвати держкордон на території Сумщини. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів і автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Прикордонники дали бій росіянам, ті відступили за лінію державного кордону. У бою загинув прикордонник, головний сержант Олександр Поповченко.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував російські «новини» про те, що захисників міста із заводу «Азовсталь» захопили й вони «вийшли з білим прапором». Росіяни не полишають спроб зайти на «Азовсталь» або заблокувати вихід з бункерів, але жодного глобального наближення не відбувається, тому обстріли стають дедалі щільнішими.

Дружини та матері захисників Маріуполя, які перебувають на території металургійного комбінату «Азовсталь», заявили, що в українських військових закінчується вода, їжа та медикаменти. Вони вкотре закликали турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана втрутитися в ситуацію та допомогти врятувати українських військових з «Азовсталі».

Українські правоохоронці встановили вже 45 росіян, які, за даними слідства, вчиняли звірства на території України. Про це в ефірі телемарафону повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Чверть переселенців, які повертаються до України, хочуть переїхати в інший регіон. 73% опитаних планують після повернення оселитися в тій області, де проживали до війни, 26% заявили про бажання переїхати в іншу область, переважно це жителі сходу України. Вони хотіли б оселитися в західному регіоні (15%) або в Києві чи Київській області.

Євросоюз отримав усі відповіді України на запитання ЄС, наразі Єврокомісія готує висновок для Європейської ради. Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити питання подальшої підтримки України.

Швеція ухвалила офіційне рішення вступити в НАТО, повідомила прем’єр-міністр країни Магдалена Андерссон. Норвегія, Данія та Ісландія пообіцяли надати підтримку Фінляндії та Швеції «всіма необхідними засобами», якщо на ці країни нападуть перш, ніж вони вступлять у НАТО.