«Укроборонпром» виставив на аукціон ручку Байдена — виручені кошти підуть на ЗСУ

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Getty Images / «Бабель»

«Укроборонпром» разом із Prozorro.Продажі оголосив благодійний аукціон з продажу іменної ручки Президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Ручку надав генеральний директор концерну Юрій Гусєв. Він отримав її в подарунок від Джо Байдена під час візиту тоді ще віце-президента США в Україну в 2017 році.

Схожою ручкою 9 травня цього року Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Усі виручені від аукціону кошти підуть на підтримку новоствореного 47 окремого батальйону ЗСУ під командуванням Івана Шаламаги. За два тижні цей батальйон вирушає в Донецьку та Луганську області. Головний сержант частини Валерій Маркус згодом повідомить про витрачені на потреби батальйону кошти.