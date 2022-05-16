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У війні з Україною росія втратила уже 27 700 своїх військових та 1 228 танків

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 16 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 27 700 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили: