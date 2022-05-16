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Ранкове зведення Генштабу: росіяни намагаються стримати наступ України біля Харкова, ЗСУ знищили позиції окупантів рф поблизу Чорнобаївки

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний Штаб ЗСУ опублікував ранкове зведення станом на 06:00. Ситуація на фронті наступна: