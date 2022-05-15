Правляча партія Швеції офіційно вирішила підтримати членство в НАТО

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Óglaigh na hÉireann / Flickr

Правляча Соціал-демократична партія Швеції, яка виступала за нейтралітет країни, відмовилась від свого курсу і відтепер підтримує вступ до НАТО. Далі за це рішення має проголосувати парламент, тепер у нього є більшість голосів.

Про це йдеться у заяві партії.

Таке рішення вони ухвалили на своєму сьогоднішньому засіданні 15 травня.

«Таким чином, соціал-демократи вимагатимуть, щоб Швеція, у разі схвалення заявки НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на шведській території», — додали у правлячій партії.

Уряд Швеції вже підготував лист-заявку до НАТО, повідомляє Aftonbladet із посиланням на джерело, знайоме з процесом. Згідно з інформацією, уряд чекатиме на Фінляндію і має намір відправити заявки разом.