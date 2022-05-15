Правляча партія Швеції офіційно вирішила підтримати членство в НАТО
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Óglaigh na hÉireann / Flickr
Правляча Соціал-демократична партія Швеції, яка виступала за нейтралітет країни, відмовилась від свого курсу і відтепер підтримує вступ до НАТО. Далі за це рішення має проголосувати парламент, тепер у нього є більшість голосів.
Про це йдеться у заяві партії.
Таке рішення вони ухвалили на своєму сьогоднішньому засіданні 15 травня.
«Таким чином, соціал-демократи вимагатимуть, щоб Швеція, у разі схвалення заявки НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на шведській території», — додали у правлячій партії.
Уряд Швеції вже підготував лист-заявку до НАТО, повідомляє Aftonbladet із посиланням на джерело, знайоме з процесом. Згідно з інформацією, уряд чекатиме на Фінляндію і має намір відправити заявки разом.
- 15 травня Фінляндія офіційно оголосила, що подає заявку на вступ до НАТО. Для цього парламент країни має проголосувати за подання заявки на вступ. До блоку вони вступатимуть за спрощеною процедурою, тому що їхні армії відповідають стандартам НАТО.