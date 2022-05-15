Сергій Притула, поки коментував «Євробачення-2022», зібрав на потреби ЗСУ 5,5 млн грн

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Wikipedia / Taras Bezpalyi

Український телеведучий та шоумен Сергій Притула коментував фінал «Євробачення-2022» у Twitter і зібрав 5,5 мільйона гривень на допомогу ЗСУ.

Про це він повідомив у Twitter.

Притула коментував конкурс у Twitter. Спочатку він ставив за мету зібрати один мільйон гривень, але в кінці трансляції написав, що зібрав 2,5 млн грн донатами тільки на банківських картках — без урахування донатів у криптовалюті та рахунків його фонду. Після підрахунків сума збільшилася майже вдвічі.

Притула заявив, що гроші підуть на баггі для ЗСУ.