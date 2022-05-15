Сергій Притула, поки коментував «Євробачення-2022», зібрав на потреби ЗСУ 5,5 млн грн
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- Софія Телішевська
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Wikipedia / Taras Bezpalyi
Український телеведучий та шоумен Сергій Притула коментував фінал «Євробачення-2022» у Twitter і зібрав 5,5 мільйона гривень на допомогу ЗСУ.
Про це він повідомив у Twitter.
Притула коментував конкурс у Twitter. Спочатку він ставив за мету зібрати один мільйон гривень, але в кінці трансляції написав, що зібрав 2,5 млн грн донатами тільки на банківських картках — без урахування донатів у криптовалюті та рахунків його фонду. Після підрахунків сума збільшилася майже вдвічі.
Притула заявив, що гроші підуть на баггі для ЗСУ.
- Уночі 15 травня гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України в цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му. Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя з «Азовсталі».