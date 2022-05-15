За 81 день війни росія втратила в Україні 27 400 військових

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За 81 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 27 400 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.

1 220 танків;

2 958 бойових броньованих машин;

555 артилерійських систем;

195 реактивних систем залпового вогню;

89 засобів ППО;

200 літаків;

164 гелікоптери;

416 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

95 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 087 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

42 одиниці спеціальної техніки.

Найбільші втрати за минулу добу противник поніс на Авдіївському та Курахівському напрямках.