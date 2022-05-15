Новини

За 81 день війни росія втратила в Україні 27 400 військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

За 81 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 27 400 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.

Найбільші втрати за минулу добу противник поніс на Авдіївському та Курахівському напрямках.