Окупанти обстріляли ракетами два райони Сумщини
- Автор:
- Софія Телішевська
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У суботу ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по селу Шпилівка Сумського району, а в ніч на неділю — по Шосткинському району.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.
«Близько 22-ї вечора ракетний удар по околицях села Шпилівка Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам. Близько 2-ї ночі ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району», — зазначив голова ОВА.
Живицький наголосив, що в обох випадках обійшлося без людських жертв.
- Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 росія завдала ракетного удару по одному з об’єктів військової інфраструктури Львівської області. Дві з випущених ракет збили сили ППО.