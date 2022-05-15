Окупаційні війська з «Ураганів» обстріляли громаду на Дніпропетровщині
- Автор:
- Софія Телішевська
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У ніч на 15 травня російські війська обстріляли Широківську громаду, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган».
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Ніч знову з тривогою. Опівночі ворог двічі обстріляв Широківську громаду, що у Криворізькому районі. Поцілили між селами. Ніхто не постраждав», — зазначив голова ОВА.
Станом на 07:55 ранку в області спокійно.
- Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 росія завдала ракетного удару по одному з об’єктів військової інфраструктури Львівської області.