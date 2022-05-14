Новини

Вечірнє зведення Генштабу: росія має частковий успіх у районі Авдіївки та штурмує вздовж усієї лінії зіткнення

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 суботи, 14 травня. Найбільша активність російських окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.