З 16 травня громадський транспорт у Києві стане платним. Від початку війни він працював безкоштовно

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Від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як у метро, так і в наземному транспорті.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти», — пояснив таке рішення Кличко.

Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий».