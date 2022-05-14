Київ розробив план оборони на випадок повторного наступу ворога
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Безпосередньої загрози Києву сьогодні немає, але військове керівництво розробило план оборони на випадок повторного наступу ворога.
Про це в ефірі телемарафону сказав начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук.
«Безпосередньої загрози столиці сьогодні немає. Але враховуючи, що столиця — це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію — це повторний наступ», — сказав Корнійчук.
За його словами, на випадок повторного наступу ворога військове керівництво розробило план оборони Києва, врахувавши всі недоліки й прорахунки попереднього досвіду.
«Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. У цьому плані передбачено форми та способи дій військ, а також підготовки інфраструктури, зокрема фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з дальніх підступів до кварталів у центрі міста», — зазначив Корнійчук.