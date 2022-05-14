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За 80 днів війни росія втратила в Україні понад 27 тисяч військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

За 80 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 27 200 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.

Найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Бахмутському напрямках.