У Бородянці побудують модульне містечко для людей, які втратили житло

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Kate Ban / «Бабель»

У Бородянці Київської області відкриється модульне містечко для мешканців, які втратили житло через окупацію міста.

Про це повідомляє голова Обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Містечко складатиметься з чотирьох комплексів. У кожному буде 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення. Тривають роботи зі збору модулів.

Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. 16 травня планують встановити всі чотири комплекси. Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду.

Також голова ОВА повідомив, що зараз розглядається можливість встановити модульні містечки й в інших населених пунктах, які постраждали від дій окупантів.

«Дуже багато жителів Київщини втратили свої домівки внаслідок звірячих обстрілів загарбників. Тому наше ключове завдання — забезпечити людей тимчасовим житлом. Модульні містечка — оптимальний варіант на той час, поки вирішується питання викупу чи побудови нових домівок. Аналогічні проєкти ми зможемо реалізувати й в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядаємо цю можливість», — зазначив він.