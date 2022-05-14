Ранкове зведення Генштабу: росіяни відводять сили від Харкова і готуються до оборони на Запорізькому напрямку
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 06:00. Наразі ситуація наступна:
- Найбільша активність російських військ на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках. Там противник вів масовані обстріли позицій українських військ.
- На Харківському напрямку ворог відводить сили від Харкова. Основні зусилля росіяни зосередили на утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.
- На Словʼянському напрямку противник обстріляв з артилерії інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.
- На Запорізькому напрямку ворог готується до побудови багатоешелонної оборони.
- Крім того, росіяни безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах Комишувахи, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки та Побєди.
- На Південнобузькому напрямку постійні осбріли.
- З білорусі вивозять військову техніку та майно збройних сил рф.