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Ранкове зведення Генштабу: росіяни відводять сили від Харкова і готуються до оборони на Запорізькому напрямку

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 06:00. Наразі ситуація наступна: