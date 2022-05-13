Огляд подій 13 травня: у Маріуполі почався голод, а ЄС може відкласти нафтове ембарго росії через Угорщину

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні 12 російських ракет влучили по інфраструктурі Кременчука, більшість — по нафтопереробному заводу, який не працював. Пожежі внаслідок ракетних обстрілів інфраструктури Кременчука загасили. Сьогодні росіяни продовжують штурмувати населені пункти Гірської та Попаснянської громад. Окупанти 31 раз обстрілювали житлові будинки. Було знищено міст через річку Борова між Сєвєродонецьком і Рубіжним. Російські війська під прикриттям обстрілів намагаються прорватися на «Азовсталь». Російські війська завдали удару по Дергачівському будинку культури під Харковом, де розташовувався гуманітарний штаб.

У Маріуполі від голоду страждають майже 170 тисяч жителів. Росіяни не пропускають у місто гуманітарні конвої від України та міжнародних організацій. При цьому у своїй пропаганді вони розповідають про роздачу мізерних продуктових наборів, яких ледве вистачає на кілька тисяч людей.

Російські війська обстріляли з «Градів» автоколону цивільних на виїзді з окупованої Херсонщини. Це сталося 12 травня біля села Карʼєрне, поранена 10-річна дитина.

Американський сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував надання Україні ще $40 мільярдів допомоги — він хоче, щоб був генеральний інспектор для контролю за витратами. Голосування в Сенаті за прискореною процедурою потребувало одностайного ухвалення рішення, а це одноосібне блокування означає, що Сенат розгляне це питання лише в понеділок 16 травня.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна вже витратила на війну з росією 245 мільярдів гривень (понад $8 мільярдів). За його словами, гроші, які були закладені на інші програми, зараз витрачають на все — від закупівлі зброї до соціальної допомоги. Марченко розповів, що у квітні уряд зібрав лише 60% запланованих податків, у травні-червні цей показник може знизитися до 45—50%.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову із головою обʼєднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він розповів, що росіяни почали використовувати надзвукові протикорабельні крилаті ракети типу Х-22. На думку Залужного, це відбувається тому, що армія рф боїться використовувати авіацію.

Президент Володимир Зеленський повернув у парламент закон про заборону пропаганди російського режиму та збройної агресії проти України. Зокрема, президент пропонує додати до законопроєкту пункти про те, що символіку вторгнення росії законно розміщувати в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, підручниках і у ході наукової діяльності.

Євросоюз виділяє на військову допомогу Україні ще €500 мільйонів. Допомогу спрямують на закупівлю важкого озброєння. Загальна сума військової допомоги ЄС Україні наближається до €2 мільярдів.

Країни-члени ЄС допускають, що нафтове ембарго проти росії відкладуть, щоб ухвалити інші санкції, адже Угорщина досі його блокує. У ЄС хочуть досягнути консенсусу до кінця тижня, але вже лунають думки про те, щоб виключити нафтове ембарго з шостого пакета санкцій. Деякі країни виступають проти цього, оскільки це буде «проявом слабкості» і похитне єдність Євросоюзу.

Велика Британія розширила санкції проти росії та внесла до списку російську гімнастку Аліну Кабаєву, яку називають коханкою путіна. Крім Кабаєвої, санкції ввели проти: бабусі Кабаєвої Анни Зацепіліної, ексдружини путіна Людмили Очеретної, двоюрідних братів путіна Ігоря Путіна, Романа Путіна та Михайла Шеломова, ще одного родича російського президента — Михайла Путіна та багатьох особистих друзів диктатора.