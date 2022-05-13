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Вечірнє зведення Генштабу: росія зі своєї території обстрілює Сумщину і штурмує на Донбасі

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 пʼятниці, 13 травня.