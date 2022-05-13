У Києві до кінця травня проїзд у маршрутках може подорожчати до 15—20 гривень

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У Києві до кінця травня через дефіцит пального проїзд у маршрутках може зрости до 15—20 гривень. Про це «Суспільному» повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

«Бензин не тільки подорожчав, його ще й проблематично знайти. Річ у тім, що навіть коли гуртом купуєш пальне, то ціна набагато вища, ніж на заправці. А купити так — його просто немає у вільному доступі. Ціни доходять до 70 гривень [за літр]. Більшості маршруток взагалі не вигідно їздити. До того ж зменшився пасажиропотік, транспорт загального користування безкоштовний зараз, а вартість пального просто добиває», — сказав Ігор Мойсеєнко.

Бензин подорожчав щонайменше у 2 рази, також суттєво зросла ціна запчастин. Тому проїзд у маршрутках можуть подорожчати вже до кінця місяця до 15—20 гривень.