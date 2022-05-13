У Харкові знову запрацює наземний транспорт. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним

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Сергій Моргунов / «Бабель»

З понеділка, 16 травня, у Харкові відновить роботу частина наземного громадського транспорту. Перші два тижні він працюватиме безкоштовно.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Це дасть змогу перезапустити економіку Харкова, дасть вам змогу діставатися роботи, доїжджати до магазинів, пересуватися містом», — сказав Терехов.

За його словами, унаслідок ворожих обстрілів у місті було знищено понад половину трамвайного парку та 35 кілометрів електропередач, тому спочатку громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі.

«Ми запустимо чотири трамвайні та вісім тролейбусних маршрутів. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції, а з часом, звісно, збільшимо кількість маршрутів. Також із понеділка ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки Харкова люди могли дістатися туди, куди їм потрібно», — додав міський голова.

Схему роботи наземного транспорту обіцяють оприлюднити на сайті міськради в суботу, а інформацію про інтервал руху розмістять на всіх зупинках. Громадський транспорт працюватиме 07:00 до 19:00.