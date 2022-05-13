Північна Корея вперше з початку пандемії повідомила про смерті від коронавірусу

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Північна Корея вперше з початку пандемії коронавірусу (а це березень 2020 року) повідомила про смерті від нього — загинули шестеро людей, заразилися понад 350 тисяч.

Про це повідомляє CNN.

Повідомлення про смерті та ще 18 тисяч нових хворих зʼявилось у четвер, 12 травня — наступного дня після того, як країна вперше повідомила про хворих на коронавірус, назвавши ситуацію «серйозною надзвичайною ситуацією в країні».

Північна Корея не підтвердила, що всі випадки «лихоманки» та смерті повʼязані з коронавірусом, ймовірно, через обмежені можливості тестування. «Лихорадка, причину якої встановити не вдалося, стрімко поширилася по всій країні з кінця квітня. Наразі до 187 800 людей перебувають в ізоляції», — заявили у КНДР.

CNN пише, що спалах Covid-19 може стати катастрофою для Північної Кореї. Застаріла інфраструктура охорони здоровʼя країни навряд чи впорається із завданням лікувати велику кількість пацієнтів із високоінфекційним захворюванням, і, як відомо, країна не імпортувала вакцини проти коронавірусу.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин 12 травня відвідав державний штаб із запобігання епідеміям і визнав, що поширення спалаху означає наявність «вразливого місця» в системі запобігання епідеміям країни. Того ж дня Китай заявив, що готовий надати підтримку Північній Кореї у боротьбі з коронавірусом.

«Як товариші, сусіди та друзі, Китай готовий надати повну підтримку КНДР у боротьбі з епідемією», — заявив на брифінгу офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.

Південна Корея та США також домовилися продовжити обговорення способів надання гуманітарної допомоги Північній Кореї з міжнародною спільнотою.